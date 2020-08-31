Вашингтон, 31 августа, 2020, 22:31 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обвинил своего конкурента и нынешнего президента Дональда Трампа в «покорности» и «униженности» в отношениях с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Об этом он заявил 31 августа в ходе выступления в Питтсбурге.

«Мы видели сообщения о том, что российские военные напали на американских солдат в Сирии и ранили их. Вы слышали хотя бы слово об этом от Трампа? Он хоть пальцем шевельнул? Никогда раньше ни один из президентов США не занимал такой покорной позиции в отношениях с российскими руководителями. Это опасно и унизительно», — заявил Байден.

Кроме того, Байден обвинил Трампа в том, что тот не обсуждает с президентом РФ Владимиром Путиным сообщения американских СМИ о том, что спецслужбы России якобы предлагали талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа два американских бронеавтомобиля пытались преградить дорогу колонне российских военных, несмотря на то, что её движение в этом районе было полностью согласовано с представителями США.