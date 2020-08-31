Ярославль, 31 августа, 2020, 22:23 — ИА Регнум. В Ярославле в доме № 8а по улице Туманова появился новый детский городок. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля. Новшество заключается в том, что установили его не на бюджетные деньги, а за счет платы на содержание и ремонт жилья.

City-yaroslavl.ru Новая детская площадка в Ярославле

Дому на улице Туманова три с половиной года. Деньги на текущий ремонт самого дома пока не требуются, и на счете скопилась значительная сумма. А вот детский городок из-за активного использования пришёл в негодность.

«Часть элементов пришла в упадок, детей на такую площадку было отпускать страшно. Наш совет дома имеет право принимать решение по распоряжению финансовыми средствами, и мы решили, что нам необходимо обновить именно детский городок и вместе с нашей управляющей компанией мы это сделали», — рассказала председатель совета дома Ольга Тихомирова.

Дом №8 на улице Туманова в Ярославле

Вся территория около дома — клумбы и пешеходные дорожки

В управляющей компании «Жилищный стандарт» поддержали инициативу жителей.

«Наша компания входит в группу «Фора» и обслуживает в том числе построенные компанией дома. Мы стараемся использовать те же инновационные подходы. Например, здесь мы предложили реализовать им концепцию «Двор без машин». И люди согласились. Теперь вся территория дома — это цветники и пешеходные дорожки. Новая детская площадка стала еще одним шагом к комфортному проживанию. Дом очень дружный, это помогает и нам решать многие вопросы. Мы хотим поменять мнение о ЖКХ как о сфере проблем, создать, если хотите, «ЖКХ с человеческим лицом», — рассказали в управляющей компании «Жилищный стандарт».

Уже сейчас жильцы дома строят новые планы — установить уличные тренажёры и оборудовать беседку для совместного занятия спортом и отдыха. Люди сами вносят посильный вклад в благоустройство двора.

«Поскольку мы занимаемся облагораживанием газонов, управляющая компания нам также привозит землю, удобрения, саженцы и семена. С помощью альпинистов моем фасады дома, всё это происходит за счёт средств текущего ремонта», — говорит Ольга Тихомирова.

В благоустройстве территории принимают участие жители дома

Даже маленькие «друзья человека» принимают участие в благоустройстве

Стоит отметить, что в доме на улице Туманова, 8а жителям удалось сделать то, что не получается во многих других домах города. Поскольку новая площадка сделана на средства жильцов, она вошла в состав общедомового имущества. Это позволяет обслуживать игровое оборудование также за счет средств, которые жители платят на содержание и ремонт жилья. В большинстве домов города жители отказались принимать городки, построенные за бюджетные деньги. В результате такие площадки остаются бесхозными и ветшают.

«Это положительный пример того, как можно решить вопрос с установкой детской площадки на своей придомовой территории. Жители не понесли никаких дополнительных расходов, работы были выполнены в рамках текущего содержания жилья», — отметил начальник муниципальной жилищной инспекции Ярославля Антон Кириллов.

Управляющая компания возьмет новую детскую площадку в обслуживание. И также без сбора дополнительных денег. На содержание малых архитектурных форм в тарифе предусмотрена отдельная строка. Плата невелика — 26 копеек с квадратного метра в месяц. Зато вероятность того, что ребенок получит травму на аварийном оборудовании, стремится к нулю.