Подгорица, 31 августа, 2020, 22:21 — ИА Регнум. Результат парламентских выборов 30 августа в Черногории является большим шагом на пути к окончательному освобождению черногорского общества. Такое мнение ИА REGNUM высказал лидер партии «Настоящая Черногория» Марко Милачич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Напомним, что его партия принимала участие в выборах в рамках большой коалиции «За будущее Черногории», которая по итогам голосования получила 27 мест в парламенте и вместе с другими двумя оппозиционными коалициями — «Черным по белому» и «Мир — наша нация» имеет шанс сформировать новое правительство. Правящая Демократическая партия социалистов президента Мило Джукановича, которая по итогам выборов получила 30 мест в парламенте, вместе с партнерами из небольших партий национальных меньшинств может набрать 40 мест — на одно меньше необходимого количества для обеспечения парламентского большинства.

«Мы 30 августа одержали одну из самых больших побед в нашей истории. Наконец-то Бог на нас посмотрел. Очевидно мы, граждане Черногории, заслужили этого после трех десятилетий трусости. Я хотел бы поблагодарить Мило Джукановича за то, что он принял закон о свободе вероисповедания. Этим он прочел важную лекцию молодым поколениям, показав на личном примере, что нельзя гневить Бога. Это важный урок для будущих оккупантов нашей страны, как внешних, так и внутренних. Джуканович посягнул на нашу Церковь, а это не только материальное имущество — храмы и монастыри. Это еще и наша духовность, наши традиции, без которых не может существовать Черногория. Разве только какое-то ложное Монтенегро, которое Демократическая партия социалистов пыталась создать все эти годы», — рассказал Милачич.

При этом политик отметил, что теперь необходимо с предельной осторожностью и мудростью приступить к формированию нового правительства и начать трудиться над возрождением страны — моральном, экономическом и любом другом.

«Если всё будет в порядке, а нет причин, чтобы было по-другому, мы с нашими коллегами из оппозиции будем работать над достижением этой цели. Это будет для нас большой вызов, так как речь идет о трех политических объединениях, которые по некоторым вопросам стоят на прямо противоположных позициях», — добавил Милачич.

Один из этих вопросов, по его словам, — проблема участия Черногории в Североатлантическом альянсе.

«Позиция «Настоящей Черногории» по этому поводу предельно ясна — мы выступаем за военный нейтралитет нашей страны. Так же, как и большинство партий в составе коалиции «За будущее Черногории». Тем не менее мы должны поступить мудро и ответственно и решить вместе с другими политическими партнерами, как наилучшим образом приступить к этому вопросу. Я считаю, что в этой стране надо дать народу возможность принимать решения по поводу самых разных вопросов — экономических, политических или тех, что касаются безопасности. На мой взгляд, мы должны принести в Черногорию демократию. Что касается пересмотра членства Черногории в НАТО, я лично считаю, что этот вопрос должен оказаться на повестке дня. Но даже если бы я мог, я бы не стал единолично принимать решения по этому поводу. Так как мы небольшая страна, мы можем решать такие вопросы напрямую — на референдуме», — полагает Марко Милачич.

Политик напомнил, что в момент вступления в НАТО руководство страны из рядов Демократической партии социалистов не допустило свободного народного волеизъявления. Поэтому, по мнению Милачича, на этот раз нужно предоставить черногорским гражданам возможность решить этот важный для страны вопрос.

«Если мы желаем настоящей демократии, мы не имеем права бояться референдума по разным вопросам, между прочим, и по поводу признания Подгорицей независимости Косово. Я лично считаю, что это признание является самой позорной страницей в истории Черногории, и я эту свою позицию буду отстаивать всегда. Однажды и это решение должно быть пересмотрено на референдуме. Но мы будем следить за развитием ситуации и консультироваться с нашими коллегами», — подытожил Марко Милачич.

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