Южно-Сахалинск, 31 августа, 2020, 21:59 — ИА Регнум. К 2030 году на Сахалинской области планируется совершить полный переход на использование экологичных автомобильных двигателей и отказ от бензиновых и дизельных машин, об этом заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на церемонии открытия всероссийского молодежного форума «ОстроVа-2020».

Ruben de Rijcke Выхлопные газы

В своем выступлении перед молодежью Лимаренко рассказал о тех мерах, которые правительство области принимает для сохранения уникального природного достояния Сахалина, в том числе о ликвидации «стихийных» свалок и о программах, способствующих постепенному отказу от бензина и дизельного топлива среди автомобилистов в пользу электрокаров и газовых смесей в качестве топлива.

Как сообщало ИА REGNUM форум «ОстроVа-2020» проходит, а Южно-Сахалинске с 31 августа по 3 сентября и собрал 700 участников со всей страны. В рамках форума молодые специалисты из разных отраслей обсудят перспективы развития Сахалинской области с точки зрения инфраструктуры, развития городской среды, инвестиционного климата и туризма.