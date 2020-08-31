Милан, Италия, 31 августа, 2020, 21:59 — ИА Регнум. Полузащитник каталонской «Барселоны» Артуро Видаль хочет продолжить свою профессиональную карьеру в чемпионате Италии. По некоторым данным, чилиец уже обсудил условия контракта с представителями «нерадзурри».

Дмитрий Садовников Артуро Видаль

Согласно информации журналиста Фабрицио Романо, агент Видаля на данный момент ведет переговоры с руководством «Барселоны» о расторжении контракта между сторонами. В таком случае игрок перейдет в «Интер» бесплатно на правах свободного агента.

Действующее соглашение Видаля рассчитано до лета 2021 года.

В общей сложности хавбек набрал 21 (11+10) очко в 96 матчах за «Барселону».