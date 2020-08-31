Москва, 31 августа, 2020, 21:51 — ИА Регнум. Россия в августе текущего года установила рекорд месячного экспорта зерна, сообщает 31 августа аналитический центр АО «Русагротранс».

Зерно

По данным центра, за август 2020 года Россия поставила на экспорт 5,6 млн тонн зерна, что является рекордом месячных поставок.

В частности, за август экспортировано 4,9 млн тонн пшеницы, 0,57 млн тонн ячменя, 110 тыс. тонн кукурузы.

«Предыдущий рекорд по вывозу зерна из РФ был поставлен в ноябре 2017 года, когда экспорт составил 5,5 млн тонн, в том числе пшеницы — 4,8 млн тонн», — сообщили в центре.

Кроме того, отмечено, что экспортные цены на российскую пшеницу выросли на $9, до $212−213 за тонну, тогда как годом ранее цена пшеницы составляла $189−190 за тонну.