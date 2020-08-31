Барселона, Испания, 31 августа, 2020, 21:49 — ИА Регнум. «Барселона» ни при каких условиях не готова отпустить своего лидера, аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

Согласно информации ESPN, «Барселона» не отпустит игрока в другой клуб в это межсезонье, единственным юридически легальным выходом является условие, при котором Месси будет вынужден пропустить один сезон.

Месси рассчитывает воспользоваться правом, прописанным в его контракте, о расторжении контракта в конце каждого сезона. Однако, по мнению руководства клуба, игрок должен отказаться от зарплаты на год, а также не сможет заключить новое соглашение до лета 2021 года.

В минувшем сезоне Месси набрал 48 (25+23) баллов за результативность в 33 матчах чемпионата Испании.