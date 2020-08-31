Москва, 31 августа, 2020, 21:44 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 31 августа выявлено 558 военнослужащих с коронавирусом. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны.

Минобороны России

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

»В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 558 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на сегодняшний день один военнослужащий с коронавирусом находится в тяжёлом состоянии, ещё шесть — в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 22 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах достигла 10 810 человек.