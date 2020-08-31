Южно-Сахалинск, 31 августа, 2020, 21:25 — ИА Регнум. Проект строительства моста, связывающего остров Сахалин с материковой Россией, будет осуществлен несмотря ни на что, об этом заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на церемонии открытия всероссийского молодежного форума «ОстроVа-2020».

Флаг Сахалинской области

«Мы верим в это и будем делать своими руками эту задачу» — заявил Лимаренко. В своем выступлении губернатор рассказал молодежи о перспективах Сахалина как элемента глобальной логистической системы торговли и доставки грузов, поделился своими надеждами на бурное развитие региона в ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что проект строительства моста Сахалин-материк внесен в инвестиционную программу РЖД на 2020−2022 годы. Стоимость проекта оценивается в 250 миллиардов рублей.