Вашингтон, 31 августа, 2020, 21:24 — ИА Регнум. Специальный представитель администрации президента США Дональда Трампа по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Белый дом готовит ужесточение нефтяных санкций против Боливарианской Республики, 31 августа сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

«Мы думаем, что наши санкции были чрезвычайно эффективными для сокращения доходов режима… В ближайшем будущем мы собираемся сделать кое-что, чтобы ужесточить ситуацию» , — сообщил Абрамс в интервью агентству.

Абрамс уточнил, что в 2019 году в отношении ограничений нефтяного экспорта Венесуэлы «были введены некоторые исключения», и Белый дом рассматривает возможность их отмены.

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