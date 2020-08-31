Владимир, 31 августа, 2020, 20:11 — ИА Регнум. Во Владимирской области будут следить за тем, чтобы деньги на покупку средств защиты и дезинфекции, а также на специальное оборудования для профилактики коронавируса не собирали с родителей школьников. Об этом заявил губернатор Владимир Сипягин.

Медицинские маски

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Глава региона также отметил, что школьники не обязаны носить маски или перчатки в школе. Такого требования никто не предъявляет и к преподавателям.

«Родителей никто не может обязывать покупать препараты для дезинфекции. У детей с этим проблем не будет. Не нужно покупать и средства индивидуальной защиты. Носить маски и перчатки можно по желанию. Обязанность пользоваться СИЗами возложена только на работников столовых», — заявил губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее школам региона было выделено 63 миллиона рублей на дооснащение средствами защиты, бесконтактными термометрами, дозаторами для антисептиков и рециркуляторами воздуха. Индивидуальных средств защиты школам закупили на две недели, затем будет производиться повторная закупка.