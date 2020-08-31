Киев, 31 августа, 2020, 20:05 — ИА Регнум. Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко официально объявила об участии в местных выборах с целью «остановить пророссийский реванш» и построить европейскую жизнь.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Соответствующее заявление было сделано вечером 31 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что сегодня же и в это же время проходил и съезд «Слуги народа» при участии президента, на котором об участии в президентских выборах заявила партия Зеленского.

Порошенко объявил, что команды «Европейской солидарности» в областные и городские советы возглавят знаковые личности — «те, кто хорошо знает, что такое европейские ценности, потому что слишком сильно ощутили на себе российскую реальность».

Экс-президент отметил, что к команде «ЕС» присоединились активисты из других политических сил, и «пошутил», что к команде присоединился «cамый кровавый со времен реформации пастор», экс-секретарь Совнацбеза Украины АлександрТурчинов. Списки в областные советы возглавят действующие народные депутаты Рады из фракции «Европейская солидарность» Михаил Забродский и Иванна Климпуш-Цинцадзе.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине должны состояться 25 октября этого года.