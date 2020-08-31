Вашингтон, 31 августа, 2020, 19:48 — ИА Регнум. С Москвой можно договориться о контроле над ядерным оружием, хотя Россия и является участником «враждебной» по отношению к США деятельности, осуществляемой «по всему миру», заявил 31 августа американский госсекретарь Майк Помпео в интервью WMAL-FM.

Иван Шилов ИА REGNUM Майк Помпео

Глава Госдепа заявил, что США работают над сокращением угрозы применения ядерного оружия: ведутся переговоры с Россией, причём в августе наметился «прогресс» в этом вопросе.

Помпео «Надеюсь, что мы сможем завершить это до конца года, это будет хорошо для всего мира — снизить риск ядерного оружия».

Кроме того, американский дипломат заявил, что Вашингтон волнует вопрос о невмешательстве Москвы в грядущие президентские выборы в Штатах.

Также он заявил об американо-российском взаимодействии по вопросу борьбы с международным терроризмом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по инициативе США перестал существовать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Кроме того, в этом году истекает срок ещё одного соглашения, касающегося ядерного оружия, — Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который Вашингтон не спешит продлевать.