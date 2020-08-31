Йошкар-Ола, 31 августа, 2020, 19:46 — ИА Регнум. В аэропорту Йошкар-Олы планируется строительство нового терминала. Об этом заявил глава минтранса республики Александр Герасименко.

Николай Тасоев ИА Красная Весна В аэропорту

По его словам, строительство будет вестись с привлечением федеральных средств. В настоящее время идут необходимые процедуры согласования.

Также он отметил, что с момента возобновления работы аэропорт столицы Марий Эл перевез 9,3 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года глава Росавиации Александр Нерадько заявлял, что работы по развитию аэропортового комплекса Йошкар-Олы могут включить в комплексный план модернизации расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев уточнил, что общая стоимость работ по развитию аэропортового комплекса составит около 6 млрд рублей, только аэродромного комплекса — около 3 млрд рублей.

Читайте также: Развитие аэропорта Йошкар-Олы оценили в 6 млрд рублей