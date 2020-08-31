Вашингтон, 31 августа, 2020, 19:37 — ИА Регнум. Крупнейший лесной пожар продолжается на территории штата Колорадо на западе США, сообщает 31 августа издание Newsweek со ссылкой на местную службу экстренного реагирования.

U.S. Air Force Academy Тушение лесного пожара

Пожар, охвативший площадь уже более 56 тыс. гектаров, начался 31 июля после удара молнии.

Ему уже присвоено имя Pine Gulch, и он считается крупнейшим за всю историю штата.

К борьбе с огнем привлечено порядка 900 человек, но на данный момент удалось потушить не более 77% охваченных пожаром площадей.

Сухая и ветреная погода осложняет работу пожарных.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 августа из-за лесных пожаров введен режим ЧС в американском штате Калифорния.