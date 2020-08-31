Лондон, 31 августа, 2020, 19:29 — ИА Регнум. Нефть Brent все ещё находится в «зелёной зоне» 31 августа, однако марка отступила от достигнутого ранее в ходе торгов пятимесячного максимума и установилась вблизи $46 за баррель.

Резервуары с нефтью

К настоящему моменту ноябрьские фьючерсы Brent поднялись в цене на 17 центов (0,37%), до $45,98 за баррель. Максимум Brent составил $46,52 за баррель.

Октябрьские фьючерсы WTI по отношению к прошлому закрытию подорожали на 22 цента (0,51%), до $43,19 за баррель. Максимум WTI составил $43,57 за баррель.

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