Чебоксары, 31 августа, 2020, 19:27 — ИА Регнум. Министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе своего рабочего визита в Чувашию сообщил, что ему «втройне приятно» находиться в республике. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил на встрече с педагогами, которая прошла в новой чебоксарской школе.

Cap.ru Олег Николаев и Сергей Кравцов

Министр посетил в Чебоксарах новую школу на 1,6 тыс. мест в микрорайоне Новый город и встретился с педагогами. Сергей Кравцов поблагодарил их за то, что в прошлом учебном году, «несмотря на все сложности», они «ни на миг не остановили образовательный процесс». И призвал соблюдать в новом учебном году рекомендации Роспотребнадзора. Отвечая на вопросы, министр рассказал об основных направлениях работы в рамках дальнейшей реализации национального проекта «Образование», сделав акцент на оснащении сельских школ, — всего их в России 27 тысяч.

«Мне приятно тут находиться, спасибо за приглашение, — заключил Сергей Кравцов, обращаясь к врио главы Чувашии Олегу Николаеву. — А в праздник 100-летия [со дня образования Чувашской автономной области] — вдвойне приятно, но втройне приятно — в новой школе, которая завтра примет учеников».

Cap.ru Встреча с педагогами

Также в рамках визита состоялась рабочая встреча министра просвещения с врио главы Чувашии Олегом Николаевым, на которой особое внимание было уделено строительству новых школ.

«Вижу, какую большую работу вы проводите, как включились во все вопросы. Мы с вами неоднократно по телефону обсуждали текущую ситуацию, и как итог — это открытие в том числе этой большой школы, одной из крупнейших в ПФО. Важно, что здесь организована и воспитательная работа, и занятиям спортом», — сказал глава Минпросвещения России.

В ходе общения с журналистами Олег Николаев сообщил, «большинство из планов были поддержаны и будут реализованы». В частности, это строительство школ в микрорайонах Университет и Лента в Чебоксарах, а также в Батыревском и Моргаушском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии 1 сентября примут первых учеников школа в микрорайоне Новый город в Чебоксарах и школа с пристроем для дошкольных групп в селе Байгулово Козловского района.