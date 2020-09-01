Калуга, 1 сентября, 2020, 11:01 — ИА Регнум. 31 августа подписано постановление правительства Калужской области, продлевающее в регионе режим повышенной готовности до 30 сентября 2020 года. О этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Скрин фото страницы правительства Калужской области «ВКонтакте» Масочный режим продлили до 30 сентября

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На этот срок в регионе продлевается масочный режим, который начал действовать с 28 апреля. Областному управлению МВД России было поручено осуществлять постоянный контроль за использованием масок, а всю информацию о нарушителях направлять в Роспотребнадзор.

Ранее был отменен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.