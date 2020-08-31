Пекин, 31 августа, 2020, 19:24 — ИА Регнум. По случаю 60-летнего юбилея строительства и заполнения крупнейшего пекинского водохранилища Миюнь, снабжающего водой китайскую столицу и ряд ее окрестностей, партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин в своем письме участникам строительства объекта поблагодарил местных жителей, дав высокую оценку их вкладу в поддержание экологии объекта. Об этом 31 августа сообщает Синьхуа.

Shizhao Водохранилище Миюнь

Лидер особо подчеркнул, что по инициативе населения по настоянию жителей в водоохранной зоне был закрыт ряд заводов и шахт, что существенно улучшило состояние окружающей среды. Он назвал Миюнь «стратегической резервной базой водных ресурсов Пекина», выразив надежду, что работа по охране этого источника питьевой воды будет продолжена и потребовав от партийных комитетов всех уровней претворять в жизнь планы строительства экологической цивилизации.

Китайские СМИ, сообщающие о заявлениях Си Цзиньпина, отмечают, что охрана окружающей среды — важное решение, принятое еще на 2012 году на XVIII съезде КПК; с тех пор в стране проходит массовая кампания по реализации концепции «Зеленые горы и изумрудные воды — бесценное сокровище».