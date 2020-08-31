Пекин, 31 августа, 2020, 19:22 — ИА Регнум. В ходе продолжающегося европейского турне, глава МИД КНР Ван И, во время пребывания с официальным визитом в Германии, прокомментировал визит спикера верхней палаты парламента Чехии — Сената — на Тайвань. Об этом 31 августа сообщает Синьхуа, показательно не упоминая имени чешского политика, коим является Милош Выстрчил.

Rintojiang Китай и Тайвань

«Бросить вызов принципу одного Китая в вопросе Тайваня, значит, совершить вероломный поступок, сделав 1,4 миллиардное население Китая своим врагом», подчеркнул китайский министр, назвав поступок Выстрчила «публичной провокацией» самого политика и стоящих за ним антикитайских сил. Отметив, что правительство и народ Китая не намерены с этим мириться, Ван И пообещал, что спикер чешского парламента заплатит за свою авантюру «высокую цену».