В Ярославле взорвавшийся дом планируют восстановить
Ярославль, 31 августа, 2020, 19:20 — ИА Регнум. Дом на улице Батова в Ярославле, где 21 августа произошёл взрыв бытового газа, будут восстанавливать. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области по итогам совещания 31 августа, которое провел губернатор Дмитрий Миронов.
Принято решение о покупке нового жилья для жителей 12 квартир, разрушенных взрывом. Им подберут квартиры большей площади в радиусе двух километров. Остальным придется вернуться в свои квартиры — рано или поздно.
Как сообщают власти, заселение третьего подъезда начнется уже в среду. В нём подключены электричество, горячая и холодная вода. В ближайшее время будет возобновлена подача газа.
Второй подъезд, где произошёл взрыв, планируется разобрать. После этого будет утеплен фасад первого подъезда с разрушенной стороны дома. Решение о возможности частичного заселения этого подъезда будет принято только после повторного обследования. Второй подъезд также планируется восстановить.
Вряд ли такое решение понравится всем жителям дома на улице Батова. Многие из них сейчас проживают в гостиницах или у родственников. Напомним, дом на улице 6-й Железнодорожной, взорвавшийся в 2016 году, был полностью расселен.
Стоит отметить, что ситуации на Батова и 6-й Железнодорожной существенно разнятся. На 6-й Железнодорожной секция дома рухнула полностью, а не частично. Дом был более старым. В 2016 году взрыв прогремел зимой. Система отопления была отключена, запустить ее заново сразу было невозможно.
Между тем некоторые жители дома на Батова уже заявляют, что боятся возвращаться в свои квартиры и не доверяют заключению о безопасности проживания в своих квартирах.