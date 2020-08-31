Ярославль, 31 августа, 2020, 19:20 — ИА Регнум. Дом на улице Батова в Ярославле, где 21 августа произошёл взрыв бытового газа, будут восстанавливать. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области по итогам совещания 31 августа, которое провел губернатор Дмитрий Миронов.

Yarregion.ru Последствия взрыва в Ярославле

Принято решение о покупке нового жилья для жителей 12 квартир, разрушенных взрывом. Им подберут квартиры большей площади в радиусе двух километров. Остальным придется вернуться в свои квартиры — рано или поздно.

Как сообщают власти, заселение третьего подъезда начнется уже в среду. В нём подключены электричество, горячая и холодная вода. В ближайшее время будет возобновлена подача газа.

Второй подъезд, где произошёл взрыв, планируется разобрать. После этого будет утеплен фасад первого подъезда с разрушенной стороны дома. Решение о возможности частичного заселения этого подъезда будет принято только после повторного обследования. Второй подъезд также планируется восстановить.

«Ремонтно-восстановительные работы планируется провести и во втором подъезде, получившем в результате взрыва наибольшие повреждения. Подготовку и реализацию проекта на безвозмездной основе готово на себя взять ООО «Тверской домостроительный комбинат». В соответствии с подготовленной дорожной картой по ликвидации повреждений завершить восстановление планируется в III — IV кварталах 2021 года. На время этих работ людям будет предоставлена недвижимость из маневренного фонда Ярославля», — сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.

Вряд ли такое решение понравится всем жителям дома на улице Батова. Многие из них сейчас проживают в гостиницах или у родственников. Напомним, дом на улице 6-й Железнодорожной, взорвавшийся в 2016 году, был полностью расселен.

Стоит отметить, что ситуации на Батова и 6-й Железнодорожной существенно разнятся. На 6-й Железнодорожной секция дома рухнула полностью, а не частично. Дом был более старым. В 2016 году взрыв прогремел зимой. Система отопления была отключена, запустить ее заново сразу было невозможно.

Между тем некоторые жители дома на Батова уже заявляют, что боятся возвращаться в свои квартиры и не доверяют заключению о безопасности проживания в своих квартирах.