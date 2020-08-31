В Челябинске за лето спасли из воды 21 ребёнка
Челябинск, 31 августа, 2020, 19:15 — ИА Регнум. В Челябинске за летний период из воды были спасены 49 человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Место на пляже, где купаться запрещено
Среди них был 21 ребёнок. Кроме того, более 300 раз спасатели оказывали отдыхающим первую помощь.
Отметим, 108 матросов-спасателей находились на постах на всех 12 пляжах, разрешённых для купания. В этих местах с 1 июня по 31 августа не погиб ни один человек, добавили в горадминистрации.