Киев, 31 августа, 2020, 19:10 — ИА Регнум. Выступление президента Украины Владимира Зеленского на съезде партии «Слуга народа» — это уже не драйв, а надрыв, заявил в своем комментарии сегодня, 31 августа, политический эксперт Владимир Горбач.

Rnbo.gov.ua Владимир Зеленский

Эксперт считает, что в выступлении Зеленского перед «слугами» есть ощущение потери президента контроля над ситуацией — и в стране, и в партии.

В свою очередь политолог Дмитрий Корнейчук отметил, что на съезде «Слуги народа» кандидатами в мэры областных центров выставили всех «непроходных». По его словам, это подтверждает, что никто из региональной элиты уже не хочет связываться с «импотентной партией».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня при участии президента Зеленского проходит съезд «Слуги народа», на котором политсила формально объявила об участии в местных выборах и представила список своих кандидатов в мэры. Президент выступил перед партийцами, заявив о том, что местные выборы будут «очень определяющими». Также он отметил, что до сих пор не исключает варианта с роспуском Рады этого созыва, и назвал отдельных парламентариев «микробами» и «бактериями».