Кострома, 31 августа, 2020, 19:00 — ИА Регнум. В Костромской области из-за угрозы распространения COVID-19 закрыт православный храм. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Костромской духовной семинарии.

Prihod.ru Церковь Святителя Николая в посёлке Кадый

Речь идёт о храме святителя Николая в отдалённом посёлке Кадый Костромской области. Коронавирусом заразился настоятель храма, информации о других заражениях среди служащих при храме пока нет.

«В данный момент священник чувствует себя хорошо и надеется на скорое завершения этой непростой ситуации. Причт храма предусмотрительно отправлен на самоизоляцию», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее в регионе не сообщалось о других случаях заражения священнослужителей COVID-19.