Джуба, 31 августа, 2020, 18:55 — ИА Регнум. Соглашение о мире достигнуто между властями Судана и вооружёнными группировками из суданского региона Дарфур, сообщает 31 августа Akhbar Sudan.

DFID — UK Department for International Development В Южном Судане

Договорённость была подписана в столице Южного Судана. Также участниками соглашения являются группировки из регионов Голубой Нил и Южный Кордофан.

Со стороны властей Судана подпись под договором поставил замглавы Суверенного совета страны Мухаммед Хамдан Дагало. Кроме того, в подписании договорённости принял участие президент Южного Судана Салва Киир.

Со стороны вооружённых группировок в договоре участвует Суданский революционный фронт.

Напомним, конфликт в Дарфуре между центральным правительством, неформальными проправительственными арабскими вооружёнными отрядами «Джанджавид» и группировками местного чернокожего населения длится 17 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хартум не раз пытался договориться с группировками о мире, но межэтнические столкновения продолжаются. С середины лета в Дарфуре действует режим ЧП.