Владимир, 31 августа, 2020, 18:52 — ИА Регнум. Школы Владимирской области к началу нового учебного года полностью обеспечены средствами защиты и дезинфекции, необходимыми для профилактики коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте образования.

Георгий Балаков ИА REGNUM Обеззараживатель воздуха

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Во всех 950 образовательных организациях региона, в том числе и во всех школах, есть двухнедельный запас средств индивидуальной защиты органов дыхания — одноразовых масок и многоразовых масок со сменными фильтрами — и перчаток. После этого маски и перчатки закупят повторно.

В каждой школе есть обеззараживатели воздуха, которые можно использовать в присутствии человека. К новому учебному году школы составили графики ежедневных и генеральных уборок с применением дезинфицирующих средств, графики регулярного обеззараживания воздуха, а также расписания, по которому разные классы будут заходить в здание школы, отдыхать между уроками и посещать столовую.

Данные о ежедневной термометрии будут заноситься в специальный журнал — в том числе о тех, чья температура при проверке была выше 37,1°C. Заходить в школу ученики будут по своему графику, посещать столовую — тоже. За каждым классом закреплён отдельный учебный кабинет.