Киев, 31 августа, 2020, 18:51 — ИА Регнум. Запланированные на октябрь на Украине местные выборы — «очень важные, очень сложные и очень определяющие», заявил президент страны Владимир Зеленский на съезде партии «Слуга народа» 31 августа.

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Он отметил, что сейчас осуществляет поездки по Украине и представляет стратегии развития каждого региона страны, по сути признав свое участие в предвыборной кампании «Слуги народа».

«Наша страна может быть успешной только тогда, когда успешным будет каждый ее регион, а в центре этой истории — человек», — заявил Зеленский.

Напомним, что на внеочередном съезде партия «Слуга народа» представила своих кандидатов на должности мэров целого ряда украинских городов.

Местные выборы должны пройти в октябре, большинство соцопросов показывает резкое падение рейтинга партии «Слуга народа».