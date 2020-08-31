Верона, Италия, 31 августа, 2020, 18:45 — ИА Регнум. Ливни и наводнение в северных регионах Италии привели к повреждению 500 домов и 100 промышленных предприятий в провинции Венето (Венеция), заявил в понедельник, 31 августа, глава региона Лука Дзайа.

Фредерик Морган. Наводнение (фрагмент)

Особенно высокую цену за очередное стихийное бедствие заплатит сельское хозяйство провинции, добавил он.

Дзайа отметил, что больше всего разрушений и повреждений — в окрестностях Вероны, Виченцы, Беллуно и Падуи. Губернатор уже обсудил проблему с премьер-министром Джузеппе Конте, власти региона рассчитывают на финансовую поддержку правительства.