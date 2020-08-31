Чебоксары, 31 августа, 2020, 18:43 — ИА Регнум. Система образования готова к началу учебного года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 31 августа, заявил в ходе рабочей поездки в Чебоксары министр просвещения России Сергей Кравцов.

Cap.ru Сергей Кравцов в Чебоксарах. Фото Алексея Гурьянова

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Глава министерства в Чувашии посетил новую школу на 1,6 тыс. мест в микрорайоне Новый город и встретился с педагогами. Он поблагодарил их за то, что в прошлом учебном году, «несмотря на все сложности и трудности», они «ни на миг не остановили образовательный процесс».

Министр просвещения особо подчеркнул важность соблюдения в новом учебном году «требований Роспотребнадзора».

«Это те необходимые требования для того, чтобы не допустить никаких заболеваний. Сегодня система образования, как я уже сказал, готова к началу учебного года. Мы уверены в том, что если требования будут соблюдаться, то всё будет сведено до минимума… Очень важно — я обращаюсь и к родителям, и к учителям, и директорам — эти требования соблюдать», — сказал Сергей Кравцов.

Как сообщало ИА REGNUM, рекомендации Роспотребнадзора включают, в частности, проведение утреннего фильтра (термометрию, обработку рук антисептиками), отмену кабинетной системы, регулярное проветривание помещений, специальное расписание для классов с установкой собственного времени начала уроков и перемен, дезинфекцию помещений.