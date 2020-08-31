Сеул, 31 августа, 2020, 18:41 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи намерены вдвое увеличить количество закупаемых в США истребителей пятого поколения F-35 «Лайтнинг-2» и закупить еще 40 таких самолётов, сообщает 31 августа Korea Joongang Daily.

U.S. Department of Defense F-35

Часть этих самолетов планируется применить для комплектования авиакрыла первого легкого авианосца, строящегося в стране.

На дополнительную закупку 40 истребителей F-35 производства Lockheed Martin планируется потратить $6,7 млрд.

Авианосец, который должен быть построен к началу 2030-х годов, должен быть передан в состав не военно-морского флота, а ВВС.

Всего на вооружении Южной Кореи должно появиться 80 истребителей пятого поколения F-35 «Лайтнинг-2». На данный момент в страну поставлено 16 самолетов этого типа.

Издание утверждает, что планы дополнительной закупки самолетов F-35 будут официально одобрены в октябре 2020 года на заседании Объединенного комитета начальников штабов.