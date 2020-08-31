Кострома, 31 августа, 2020, 18:36 — ИА Регнум. В Костромской области с 1 сентября полностью откроются все детские сады. Об этом 31 августа сообщает администрация региона. Новый учебный год во всех образовательных учреждениях области начнётся в обычном режиме, но с поправкой на продолжающуюся пандемию коронавируса.

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Так, в детские сады, школы, вузы и лицеи к рециркуляторам воздуха дополнительно закупили ультрафиолетовые облучатели. Устройства позволяют обеззараживать воздух в помещениях в короткие сроки.

Часть занятий в детских садах организуют на свежем воздухе. От родителей дошколят, не посещавших детские сады летом, потребуют медсправки об отсутствии контактов с инфицированными в течение трех недель. Каждый день воспитанники и сотрудники будут проходить утренний фильтр с обязательным измерением температуры.

Кроме этого, в новом учебном году детей станут активнее прививать от гриппа. По сведениям регионального департамента здравоохранения, в области не зафиксировано смертей привитых людей, заразившихся коронавиурсом.

Напомним, первые дежурные группы в детских садах области появились в конце марта. Туда попадали дети полицейских, СМИ, оперативных служб, работников, обеспечивающих противоэпидемиологические мероприятия. Позднее в группы начали принимать остальных малышей. На 50% детсады наполнились только в июле.