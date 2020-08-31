Киев, 31 августа, 2020, 18:36 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский обещает принятие закона о референдуме уже в ближайшее время.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кресло

Об этом он заявил на съезде партии «Слуга народа» сегодня, 31 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он напомнил, что политическая сила обещала внедрить народовластие через референдум.

«Это еще один важный пункт программы, который предстоит сделать. Законопроект… готов ко второму чтению и в ближайшее время будет рассмотрен украинским парламентом», — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что после утверждения «впервые в истории страны» власти будут спрашивать мнение обычного гражданина на общенациональном уровне».

«Именно ты будешь формировать повестку дня из ключевых вопросов, решать — что хорошо, а что плохо… что нужно стране, а что нет», — обратился он к избирателям.

ИА REGNUM напоминает, что 18 июня Верховная рада приняла за основу законопроект о народовластии через всеукраинский референдум, который внес на рассмотрение Рады сам Зеленский.

Законопроект уже оценила Венецианская комиссия, заявив, что в целом он обеспечивает «хороший баланс между прямой демократией и представительной демократией, воплощенной в Верховной раде». Эксперты комиссии заявили, что некоторые положения законопроекта «могли бы быть более точными», и сформулировала свои предложения ко второму чтению.

Интересно, что до этого в Верховной раде и правительстве заявляли, что проведение референдума — занятие дорогое, поэтому украинцам стоит хорошо подумать, какие вопросы они хотят вынести на всенародное обсуждение.