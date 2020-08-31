Палермо, Италия, 31 августа, 2020, 18:33 — ИА Регнум. Власти Сицилии должны соблюдать «общеевропейские и общемировые обязанности» в вопросе о приеме нелегальных мигрантов, заявили в пресс-службе Еврокомиссии в понедельник, 31 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Ранее губернатор Сицилии Нелло Музумечи отдал распоряжение о закрытии всех центров по приему мигрантов. Правительство Италии отменило это решение как неправомерное, в Риме уверены, что губернатор превысил свои полномочия. Музумечи согласен с тем, что миграционный вопрос входит в компетенцию правительства, однако отмечает, что в данном случае речь уже не о мигрантах, а о санитарной опасности.

В Еврокомиссии в ближайшее время будет сформирована рабочая группа «для более тщательного изучения вопроса», сообщили также в пресс-службе.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками (и все более частыми побегами мигрантов из центров по их приему), и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.