Кострома, 31 августа, 2020, 18:31 — ИА Регнум. В Костромской области 600 жителей Галичского района остались без воды из-за поломки артезианской скважины — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Проблемы с поступлением воды в деревне Фоминское и селе Успенская Слобода Дмитриевского сельского поселения начались вечером 28 августа. По словам главы Галичского муниципального района Александра Потехина, главная причина случившегося — устаревшее оборудование.

Фоторабота американского фотографа Брэнсона Деку (1920-1941 год), Россия

«С 14:00 до 16:00 28 августа в населённых пунктах было плановое отключение электроэнергии. После того как электричество дали, мы включили насос, вода небольшой струйкой в домах появилась только к трём ночи 29 августа. В итоге в субботу я вызвал аварийную бригаду. Они выехали на место и стали вытаскивать глубинный насос из скважины для осмотра. Когда они попытались опустить его обратно, насос зажало в обходной трубе. Она просто рассыпалась. Вся система скважины — старая, ей 40 лет. Здесь нет вины рабочих», — пояснил Александр Потехин.

Сейчас для 600 местных жителей организовали подвоз технической и питьевой воды. По словам главы, жить в таком режиме людям придётся ещё неделю:

«Бригада приступит к починке скважины завтра. Да, носить воду на пятый этаж непросто, но что делать? У нас в районе 38 скважин, и половина из них нуждается в замене. Это общероссийская проблема — в районах на воде не заработать, брать всё это в концессию из-за убыточности тоже никто не хочет. Поставить одну скважину стоит около 1,5 млн рублей, у района таких средств нет. С другой стороны, нет и федеральной программы по бурению артезианских скважин. Поэтому мы тянем этот воз на себе».

Средства на замену оборудования скважины — 2 млн рублей — району пообещали выделить из регионального бюджета. Обсуждая этот вопрос на еженедельном совещании в администрации региона, губернатор Сергей Ситников попросил департамент ЖКХ проследить за решением проблемы, а департамент финансов — оказать финансовую помощь району.