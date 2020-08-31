Токио, 31 августа, 2020, 18:22 — ИА Регнум. Кандидатура нового премьер-министра Японии будет утверждена японским парламентом 16 сентября, сообщает 31 августа Kyodo.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правящая Либерально-демократическая партия Японии объявила, что 14 сентября проведёт выборы нового премьер-министра.

Через два дня его кандидатура будет утверждена парламентом, а 17 сентября состоится его официальное назначение.

Напомним, Синдзо Абэ 28 августа объявил о своей готовящейся отставке по состоянию здоровья. Пока не будет выбран его преемник, Абэ будет находиться на посту премьер-министра.