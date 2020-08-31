Тюмень, 31 августа, 2020, 18:13 — ИА Регнум. В Тюмени анализ воды, взятой на Велижанском водозаборе, показал её несоответствие требованиям санитарных норм и правил. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Ildar Sagdejev Некачественная вода

Превышение нормы выявилось по показателям «хлор остаточный связанный» и «массовая концентрация аммиака и аммонийных солей», пояснили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки региональное управление Роспотребнадзора выдало ООО «Тюмень Водоканал» предписание об устранении выявленных нарушений. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде»).