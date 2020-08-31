Санкт-Петербург, 31 августа, 2020, 18:03 — ИА Регнум. Доля петербуржцев, переболевших коронавирусной инфекцией в той или иной форме, к середине августа 2020 года составляла всего от 10 до 13 процентов. Этого уровня популяционного иммунитета может не хватить для предотвращения второй волны эпидемии, но может оказаться достаточно для того, чтобы она не была такой тяжелой, как первая. О результатах исследования горожан на антитела 31 августа рассказали в Европейском университете Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим в Санкт-Петербурге

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Исследование распространенности SARS-CoV-2 среди жителей Санкт-Петербурга проводилось с 17 июля по 12 августа учеными Европейского университета в Санкт-Петербурге, сотрудниками клиники «Скандинавия» и лаборатории Genetico при поддержке АО «Полиметалл».

С помощью двух разных тестов ученые протестировали 497 жителей города старше 18 лет, уже участвовавших в первом этапе исследования (средний период между тестами составил около 43 дней). Такое тестирование тех же самых людей позволяет установить динамику иммунного ответа и понять, как именно развивается болезнь в популяции. Анализ показал рост доли лиц с антителами к коронавирусу: с 7,5% до 10,3% (тест Abbott Architect IgG) и с 9,3% до 12,7% (тест Genetico CoronaPass Total Ig).

«Но у подавляющего большинства жителей Петербурга антитела не определяются. Возможно, распространение вируса ускорится в сентябре. Однако не исключено, что уже имеющаяся доля переболевших в сочетании с мерами контроля может сгладить эпидемиологическую кривую и не допустить заполнения стационаров, как это было весной», — интерпретировал результаты исследования эпидемиолог Антон Барчук.

У большинства тех, у кого на первом этапе уже были найдены антитела, они сохранились и при втором тесте.

«Мы можем констатировать сохранение иммунного ответа на протяжении 1−2 месяцев», — отметил руководитель научного отдела клиники «Скандинавия» Даниил Широков.

В то же время у пяти из 63 участников с положительным тестом на первом этапе повторный тест на наличие иммунного ответа дал отрицательный результат.

«К сожалению, сложно сказать, значит ли это, что первый тест был ложноположительным или антитела на самом деле больше не определяются», — говорит Светлана Жикривецкая, руководитель научного отдела Genetico.

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Ранее в НИИ им. Пастера в Петербурге заявляли, что 26% жителей города имеют антитела к коронавирусу. В Европейском университете считают, что этот результат завышен, поскольку тест в исследовании коллег сдавали не случайным образом приглашенные люди, а добровольцы.