Вологда, 31 августа, 2020, 18:03 — ИА Регнум. Вологодские учителя, обеспечивающие проведение Единого госэкзамена в условиях пандемии, получат выплаты в двойном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Алексей Колчин ИА REGNUM ЕГЭ в условиях коронавируса

«Помимо основных функций, педагоги обеспечивали соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и ежедневно сами находились в масках и перчатках в течение всего дня, испытывая дополнительную нагрузку, — сказал глава региона. — Чтобы поддержать педагогических работников в условиях сложной эпидемиологической ситуации, я принял решение увеличить стоимость часа работы во время проведения экзаменов в два раза».

Выплаты получат порядка трех тысяч человек, соответствующее постановление губернатор подпишет сегодня.

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Другая мера поддержки коснется 6,7 тысяч педагогических работников, которые в новом учебном году будут осуществлять классное руководство. Наряду с действующими доплатами за выполнение этой работы, дополнительно с 1 сентября ежемесячно им будет выплачиваться денежное вознаграждение в размере пяти тысяч рублей. Более 207 миллионов рублей на эти цели поступили в областной бюджет из федерального по поручению Президента РФ.

Напомним, новый учебный год во всех учебных заведениях Вологодчины начнется в офлайн-формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Губернатор напомнил, что в этом году на подготовку школ и детских садов было выделено более 1,8 миллиарда рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, муниципалитетам Вологодчины компенсируют 85 млн рублей, потраченных на «антиковидную» подготовку образовательных учреждений.