Киев, 31 августа, 2020, 18:02 — ИА Регнум. Верховной радой Украины нынешнего созыва сделано уже много, но расслабляться депутатам рано, заявил 31 августа на съезде партии «Слуга народа» президент страны Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Глава страны отметил, что многое депутатам еще предстоит сделать, и дал понять, что вариант с роспуском парламента еще вполне актуален.

«Я говорил, что эта Рада может войти в историю нашей страны как парламент, который сделал все, что не сделали политики за все 28 лет, или же как парламент, просуществовавший меньше всего. Можно ли сказать, что вы уже прошли первый путь? Пока еще нет, но ключевое слово — пока… Можно ли сказать, что вы движетесь ко второму сценарию — пока тоже нет, но и здесь ключевое — пока», — сказал Зеленский.

Вместе с тем он признал, что некоторые депутаты «Слуги народа» не оправдали его надежд, забыв, как они в парламент попали и для чего.

«Это тоже есть… Они микробы, они бактерии в вашем здоровом организме, но, к счастью, их очень мало и они слабы», — заявил президент.

ИА REGNUM напоминает, что на большой пресс-конференции в мае президент Зеленский заявил, что немедленно распустит нынешнюю Раду, если депутаты начнут принимать решения в интересах определенных олигархических групп.