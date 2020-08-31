Москва, 31 августа, 2020, 17:57 — ИА Регнум. Протесты в Белоруссии идут на убыль, забастовочные движения постепенно стихают, а Запад не заинтересован подпитывать протестные настроения любой ценой, как это было на Украине. Об этом 31 августа заявил директор Института иностранных языков МПГУ Сергей Засорин на телеканале «Россия 24».

(сс) Homoatrox Белорусские правоохранители

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

"Если сегодня будет попытка внешнего вмешательства — не идеологического, не духовного, а прямого военно-политического — будет ответ России. Об этом было уже официально заявлено неоднократно. При всём при этом протесты идут на убыль объективно. По динамике. И даже те же забастовочные движения стихают постепенно», — заявил Засорин.

По его мнению, Тихановская нужна только для оказания давления на режим Лукашенко.

«Где-то в тени есть какой-то лидер, который должен в нужный момент по дирижёрской палочке появиться. Но не хочется также сегодня европейским странам, может быть, кроме зарвавшейся Польши и немного авантюрной в этом смысле Прибалтики, идти на прямое дополнительное обострение в отношениях с Россией», — указал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о том, что в Белоруссии необходимо «избежать повторения того, что произошло на Украине».