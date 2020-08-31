Чебоксары, 31 августа, 2020, 17:53 — ИА Регнум. В Чувашию будут поставлены интерактивные программно-аппаратные комплексы для прохождения утреннего фильтра — измерения температуры и обработки рук. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве образования.

Cap.ru Интерактивный программно-аппаратный комплекс для прохождения утреннего фильтра

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

В настоящее время комплекс российского производства поставлен только в одно образовательное учреждение республики — гимназию № 5. Накануне учебного года здесь состоялась демонстрация проекта «Утренний фильтр».

«Программно-аппаратный комплекс позволяет в считанные секунды измерять температуру и бесконтактно обработать руки антисептиками. Кроме того, аппарат позволяет идентифицировать личность воспитанника и автоматически передает информацию о состоянии его здоровья в электронный журнал», — говорят в министерстве.

В Чувашию планируется поставить почти 500 программно-аппаратных комплексов, что позволит оснастить ими все школы.

Отметим, Чувашия вошла в число трёх пилотных регионов, где реализуется программа оснащения школ специальными устройствами, обеспечивающими проведение утреннего фильтра в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Проект реализуется благодаря поддержке Министерства промышленности и торговли России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Чебоксар отмечали, что «все школы и детские сады готовы к приёму детей». В части санитарной безопасности и приобретения дезинфицирующих средств в муниципалитете из положения выходят своими силами», но помощь республики «нам бы пригодилась». Как и в приобретении медицинских масок для учителей, которых в настоящее время хватает «на две недели».

Подробнее: Уроки без звонков, вход не для всех, новые траты: учебный год в Чебоксарах