Киев, 31 августа, 2020, 17:51 — ИА Регнум. Украинский политолог Николай Спиридонов призывает политиков из Киева, ратующих за разрыв дипломатических отношений с Белоруссией, не забывать, что только официальный товарооборот между странами составил в 2019 году 5,8 млрд долларов.

President.gov.ua Белорусско-украинские переговоры на высшем уровне. 2019

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Об этом эксперт заявил в своем комментарии сегодня, 31 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Спиридонов отметил, что, кроме официальной цифры, все понимают, что у Украины и Белоруссии есть и теневой товарооборот, в обход антироссийских санкций.

«Потери для украинской экономики будут очень ощутимыми. Чем будем компенсировать?» — задается он вопросом.

Спиридонов отмечает, что, если формальным поводом для властей Украины является подавление протестов, то тогда Киеву нужно разорвать отношения также с Германией, Францией и США, поскольку там тоже «не особо церемонятся с протестующими».

ИА REGNUM напоминает, что 28 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что Киев рассмотрит вопрос о введении санкций против Белоруссии после принятия соответствующего решения структурами ЕС.

Дипломат отметил, что сейчас, по сути, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу, заморожены.

«Как только, когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных рисков для Украины — контакты будут возобновлены», — добавил он.