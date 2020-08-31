Калуга, 31 августа, 2020, 18:27 — ИА Регнум. В Калуге 1 сентября торжественные линейки в школах будут проведены в ограниченном варианте. Первые классы — отдельно, одиннадцатые — отдельно, так как смешивать параллели, согласно рекомендации Роспотребнадзора, нельзя. Об этом 31 августа заявила на планёрке в городской управе начальник управления образования Ольга Лыткина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kaluga-gov.ru Начальник управления образования Калуги Ольга Лыткина рассказала о проведении школьных линеек

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Схема построения детей на линейках была разработана таким образом, чтобы не было пересечения потоков. Родителей попросили соблюдать масочный режим. Образовательный процесс в новом учебном году также будет построен в соответствии с рекомендациями санитарных врачей. Для этого в школах будут открыты дополнительные входы.

«Мы все хотим, чтобы этот учебный год начался в традиционном режиме живого общения, понимающих взглядов учителей, радостных взглядов детишек, чтобы школы заполнились смехом и радостными разговорами наших школьников», — сказала Ольга Лыткина.

Все школы Калуги полностью прошли комиссионную приемку и готовы к началу занятий. В школах № 3, 9 и 14, которые являются объектами культурного наследия, был сделан капитальный ремонт.