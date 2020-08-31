Санкт-Петербург, 31 августа, 2020, 17:40 — ИА Регнум. Если государство запретило предприятиям работать, было бы логично и необходимо обнулить все налоговые и прочие платежи за этот период, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 31 августа, глава Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Фёдоров, комментируя данные экспертного центра при уполномоченном при президенте России по защите прав предпринимателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Федеральная налоговая служба

Как сообщалось ранее, согласно данным экспертов, около 40% российских предпринимателей не смогут в 2020 году выполнить отложенные обязательства, прежде всего в части уплаты налогов.

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« Это очень похоже на те данные, которыми располагаем мы. Около половины предпринимателей не смогут в этом году платить налоги.

Мы говорим об этом с самого начала эпидемии и ограничений: если государство запретило нам работать, то о каких налогах и платежах в принципе может идти речь? Все платежи за 2020 год должны быть обнулены.