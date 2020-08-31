Москва, 31 августа, 2020, 17:36 — ИА Регнум. Слухи о якобы планируемом переводе российских школ на дистанционное обучение с 20 сентября не соответствуют действительности. Об этом говорится в комментарии Роспотребнадзора, опубликованном 31 августа в Telegram-канале Стопкоронавирус.рф.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

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"Никаких планов по введению ограничительных мероприятий с 20 сентября нет, новый учебный год начнется в очном формате», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что дистанционный формат обучения «рекомендован только для факультативных занятий, и то при наличии технической возможности».

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что меры профилактики коронавируса в российских школах в новом учебном году не предполагают обязательного ношения школьниками защитных масок.