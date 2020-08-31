Владимир, 31 августа, 2020, 17:33 — ИА Регнум. Владимирская область не планирует возвращение школ к дистанционному обучению вместо очных занятий. Об этом губернатор Владимир Сипягин заявил в прямом эфире, который провёл у себя в соцсетях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

«Уверен, до весенней изоляции никогда с такой радостью и нетерпением мы не ожидали начала учебного года. Школьного воспитания, живого общения с педагогами, одноклассниками и однокурсниками ничто не заменит. И дистанционная форма обучения никогда не заменит очной. Мы надеемся, что ситуация позволит нам обеспечить учебный процесс в традиционном режиме.

Сегодня распространяются слухи о том, что очная учеба продлится до конца сентября — авторитетно заявляю: это не так. Таких планов у нас нет и быть не может. То же касается других сфер. Мы так долго и поэтапно шли к снятию ограничений не для того, чтобы вводить их снова. Тем более запрета ради запрета — точно не будет», — заявил Сипягин.

Причиной заявления стали слухи о том, что область может полностью вернуться к дистанционному обучению образца весны 2020 года, которые обсуждает родительское сообщество. При этом, как уже сообщало ИА REGNUM, некоторые школы ради экономии рабочего места будут дистанционно обучать отдельным предметам. Например, в Коврове преподавать мировую художественную культуру, ОБЖ, рисование и музыку будут в онлайн-формате, а все остальные уроки — в традиционной очной форме.