Прогнозу восстановления экономики могут помешать падающие доходы населения
Москва, 31 августа, 2020, 17:23 — ИА Регнум. Стремительное снижение накоплений и отсутствие роста доходов у граждан могут повлиять на прогнозы Министерства экономического развития, считает сопредседатель Партии роста, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Данные прогноза Минэкономразвития предусматривают спад ВВП по году в 3,9% против 5%, как озвучивалось в ранних версиях, и снижение инвестиций на 6,6% вместо 12%. Причинами для позитива авторы документа считают внутренний спрос и более быстрое восстановление летом 2020 года.
Читайте также: Орешкин: Россия может войти в топ-5 экономик мира уже в этом году
По мнению экономиста, ожидания Минэкономразвития больше отражают не реальность, а то, чего бы нам всем очень хотелось видеть в экономике, а именно — крайне незначительное падение, быстрое восстановление и рост, но оснований для оптимизма не так много.
«Ситуация в экономике очень зависит от уровня цен на энергоносители и никаких попыток представить альтернативу нефтегазовым доходам пока не делается, — считает Евгений Коган. — Повезет нам с ценами на нефть и газ — будет лучше, не повезет — значит, будет хуже. Но основная проблема у нас в том, что за последнее время произошло очень серьезное снижение располагаемых доходов населения и уменьшение подушки надежности у всех слоев общества».
Он обратил внимание, что многие в этом году были вынуждены жить за счет накоплений, и этих средств у людей становится все меньше, а долгов все больше, поэтому стремительно растет количество невозвратов по кредитам в банках.
«Каких-то стимулов для быстрого развития экономики мы не видим — нет ни активной помощи бизнесу от государства, нет снижения налогов, а скорее наоборот, есть попытки их поднять то там, то здесь, а также отменить популярный у предпринимателей ЕНВД, — отметил Евгений Коган. — За счет чего может произойти рост доходов населения, пока непонятно».