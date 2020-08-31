Москва, 31 августа, 2020, 17:23 — ИА Регнум. Стремительное снижение накоплений и отсутствие роста доходов у граждан могут повлиять на прогнозы Министерства экономического развития, считает сопредседатель Партии роста, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мало денег

Данные прогноза Минэкономразвития предусматривают спад ВВП по году в 3,9% против 5%, как озвучивалось в ранних версиях, и снижение инвестиций на 6,6% вместо 12%. Причинами для позитива авторы документа считают внутренний спрос и более быстрое восстановление летом 2020 года.

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По мнению экономиста, ожидания Минэкономразвития больше отражают не реальность, а то, чего бы нам всем очень хотелось видеть в экономике, а именно — крайне незначительное падение, быстрое восстановление и рост, но оснований для оптимизма не так много.

«Ситуация в экономике очень зависит от уровня цен на энергоносители и никаких попыток представить альтернативу нефтегазовым доходам пока не делается, — считает Евгений Коган. — Повезет нам с ценами на нефть и газ — будет лучше, не повезет — значит, будет хуже. Но основная проблема у нас в том, что за последнее время произошло очень серьезное снижение располагаемых доходов населения и уменьшение подушки надежности у всех слоев общества».

Он обратил внимание, что многие в этом году были вынуждены жить за счет накоплений, и этих средств у людей становится все меньше, а долгов все больше, поэтому стремительно растет количество невозвратов по кредитам в банках.

«Каких-то стимулов для быстрого развития экономики мы не видим — нет ни активной помощи бизнесу от государства, нет снижения налогов, а скорее наоборот, есть попытки их поднять то там, то здесь, а также отменить популярный у предпринимателей ЕНВД, — отметил Евгений Коган. — За счет чего может произойти рост доходов населения, пока непонятно».