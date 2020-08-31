Челябинск, 31 августа, 2020, 17:22 — ИА Регнум. В Челябинской области местный 51-летний гражданин обвиняется в покушении на убийство, а также в применении насилия против сотрудника полиции. Об этом сообщает областное управление СКР.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Полицейская машина

По данным следствия, преступление было совершено 29 августа вечером в одном из частных домов. В ходе ссоры с соседом он выстрелил в его сторону из охотничьего ружья. А когда на место прибыли полицейские, то камнем разбил стекло в патрульной машине, а также ударил одного из сотрудников.

Сейчас гражданин арестован. Идёт расследование.