Сеул, 31 августа, 2020, 17:22 — ИА Регнум. В Южной Корее четыре местных жителя погибли в результате столкновения их автомобиля с бронетранспортером войск США, сообщает 31 августа южнокорейское агентство «Ренхап».

U.S. Air Force Американские бронетранспортёры

Инцидент произошел вечером 30 августа в городе Пхочхон. Внедорожник местных жителей под гусеницами бронемашины был искорёжен до неузнаваемости. Четверо граждан Южной Кореи, ехавшие в автомобиле, погибли.

Бронетранспортер армии США возвращался с учений на базу. Один из военных США после столкновения пожаловался на легкие травмы.

Причины и подробности трагедии пока не выяснены.