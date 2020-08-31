Киншаса, 31 августа, 2020, 17:21 — ИА Регнум. Леон Мпиринью, один из главарей группировки RUD-Urunana, убит в провинции Северное Киву Демократической Республики Конго, сообщает 31 августа Actualite.

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Это произошло в районе поселков Ньябанире и Букомбо в ходе спецоперации. Информацию распространил майор ВС ДР Конго Гийом Нджике.

Напомним, RUD-Urunana является бывшей частью «Демократических сил освобождения Руанды» и действует как самостоятельное движение в ДР Конго уже 13 лет.

«Демократические силы освобождения Руанды» образованы два десятка лет назад теми силами, которые в своё время участвовали в геноциде тутси в Руанде.

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